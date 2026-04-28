США запровадили нові санкції проти Ірану

У вівторок, 28 квітня, уряд США ввів санкції проти 35 юридичних та фізичних осіб за їхню роль у функціонуванні тіньової банківської системи Ірану.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів попередило, що будь-яка компанія, яка здійснює "митні" платежі іранському уряду або Корпусу вартових ісламської революції за прохід через Ормузьку протоку, зіштовхнеться із суворими санкціями.

Як зазначається, санкції спрямовані проти мереж, які дозволяли збройним силам Ірану, включаючи Корпус вартових ісламської революції, отримувати доступ до міжнародної фінансової системи для отримання платежів за незаконний продаж нафти, придбання чутливих компонентів для ракет та інших систем озброєння, а також переказу коштів представникам Ірану.

"Тіньова банківська система Ірану служить життєво важливою фінансовою опорою для його збройних сил, дозволяючи здійснювати діяльність, яка порушує світову торгівлю та підживлює насильство на Близькому Сході", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Військові США 25 квітня перехопили судно M/V Sevan, яке перебуває під санкціями Вашингтона за перевезення іранських енергоносіїв та належить до "тіньового флоту".

Перед тим Міністерство оборони США повідомило, що американські військові здійснили перехоплення судна M/T Tifani, яке перебуває під санкціями через перевезення іранської нафти.