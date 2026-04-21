Військові США вчергове перехопили підсанкційний танкер

Міністерство оборони США повідомило, що американські військові здійснили перехоплення судна M/T Tifani, яке перебуває під санкціями через перевезення іранської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Пентагону.

Зазначається, що операція відбувалася в зоні відповідальності INDOPACOM – Індо-Тихоокеанського Командування Збройних сил США.

Військові здійснили огляд, перехоплення на морі та огляд на борту судна "без інцидентів". У Пентагоні наголосили, що подібні операції проти підсанкційних суден триватимуть.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 – Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026

"Ми продовжуватимемо глобальні заходи з забезпечення дотримання морського права, щоб зруйнувати незаконні мережі та перехоплювати судна, що перебувають під санкціями та надають матеріальну підтримку Ірану, – де б вони не діяли. Міжнародні води не є притулком для суден, що перебувають під санкціями", – йдеться у заяві Міністерства оборони США.

Судно M/T Tifani ходить під прапором Ботсвани. 30 липня 2025 року Сполучені Штати запровадили санкції проти танкера за перевезення іранської нафти.

Наприкінці лютого військові Пентагону захопили в Індійському океані нафтовий танкер Bertha через порушення санкцій, запроваджених адміністрацією США.

Писали, що 19 лютого США перехопили судно Veronica III через порушення санкцій, запроваджених адміністрацією США.

9 лютого американські військові повідомили про затримання в Індійському океані судна Aquila II через порушення санкційного режиму Дональда Трампа.

Ще низку підсанкційних танкерів затримали у січні, зокрема і судно "тіньового флоту" РФ.