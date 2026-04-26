CША повідомили про перехоплення танкера "тіньового флоту" Ірану

Військові США 25 квітня перехопили судно M/V Sevan, яке перебуває під санкціями Вашингтона за перевезення іранських енергоносіїв та належить до "тіньового флоту".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Центральному командуванні Збройних сил США.

Зазначається, що 24 квітня судно увійшло до списку з 19 суден "тіньового флоту", на які Міністерство фінансів США наклало санкції за діяльність, пов’язану з транспортуванням іранських енергетичних ресурсів, нафтопродуктів та газових продуктів на мільярди доларів.

Танкер було перехоплено напередодні в Аравійському морі. Перехоплювання здійснював вертоліт Військово-морських сил США з ракетного есмінця USS Pinckney (DDG 91).

Зазначається, що зараз судно виконує вказівки американських військових і повертається назад до Ірану під супроводом.

У Центральному командуванні додали, що Збройні сили США продовжують забезпечувати дотримання санкцій та реалізовують блокаду суден, що входять до іранських портів або виходять з них. З початку блокади, оголошеної президентом США Дональдом Трампом 13 квітня, було перенаправлено 37 суден.

Минулого тижня Міністерство оборони США повідомило, що американські військові здійснили перехоплення судна M/T Tifani, яке перебуває під санкціями через перевезення іранської нафти.

Наприкінці лютого військові Пентагону захопили в Індійському океані нафтовий танкер Bertha через порушення санкцій, запроваджених адміністрацією США.

Ще низку підсанкційних танкерів затримали у січні, зокрема і судно "тіньового флоту" РФ.