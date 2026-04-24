Як ініціативи росіян мілітаризують дітей в Іспанії і для чого їм "Безсмертний полк"

Щороку в десятках європейських країн проходить акція "Безсмертний полк". В Іспанії – одна з найбільших у Європі. Вони називають себе громадською ініціативою, що зберігає історичну пам'ять.

В реальності її мета – виправдання злочинів, вчинених проти України.

Про те, як під виглядом громадської ініціативи в Іспанії діє скоординована мережа, пов'язана з російською державою, читайте у важливій статті Олександри Ковалик та Вадима Сироїжка "Безсмертний полк" та листи дітей: як агенти РФ у Іспанії працюють над виправданням війни. Далі – стислий її виклад.

Традиційна кремлівська акція "Безсмертний полк" пройде цього року по всьому світу. Про це повідомила в березні на пресконференції перша заступниця голови комітету Держдуми РФ з питань праці, соцполітики та у справах ветеранів Олена Цунаєва.

"Безсмертний полк Росії" публічно визнає, що його діяльність присвячена "бійцям-захисникам" та "героям нового покоління" – тобто наративи вже не обмежуються Другою світовою війною, а безпосередньо включають та легітимізують дії сучасних російських військових.

"Полк" навіть представляє цього року новий формат "СВОи – родные", який підтримала Асоціація ветеранів "СВО".

Іспанський "полк" є частиною скоординованої мережі організаторів з десятків країн. Тож вочевидь хода тут буде – або принаймні її планують провести, якщо не зупинити цей намір.

"Безсмертний полк" в Іспанії є одним з найбільших у Європі", – заявила його координаторка Вікторія Самойлова в розмові з Владіміром Путіним 30 квітня 2025 року в рамках марафону "Знание" в Музеї Перемоги в Москві.

Російський диктатор також щиро дякував Самойловій, зокрема за її "боротьбу" за просування того, що вона "вважає правильним".

За роботу з організації акцій "Безсмертного полку" Самойлову відзначило "Россотрудничество" – державний орган РФ, який перебуває під санкціями Європейського Союзу.

"Спеціальна військова операція – це не напад, а захист суверенітету, наших кордонів та громадян", – переконувала іспанська координаторка "Безсмертного полку" в інтерв'ю газеті Подпорож'я Ленінградської області, звідки вона родом.

Ще одна помітна фігура в іспанському контексті – Ольга Шувалова, президентка Союзу організацій російських співвітчизників Іспанії та Андорри (СОРС). 2025 року брала участь у 53-му засіданні Всесвітньої координаційної ради співвітчизників у Москві.

Раніше Шувалова отримала нагороду від Лаврова "за особисту участь у консолідації російської діаспори, розвитку СОРС та захисті законних інтересів співвітчизників". Також її діяльність відзначили російською державою нагородою "за внесок у СВО" – тобто за підтримку агресії проти України.

"Я не думаю, що ми залучаємо дітей до війни. Ми просто показуємо їм, що є росіяни, які страждають", – каже вона.

Залучення дітей до нормалізації агресії – масове явище.

Відправкою листів та посилок з Іспанії займаються десятки груп. Деякі з них називають себе освітніми центрами – але фактично це просто класи, де російськомовних учнів піддають ідеологічній обробці.

Іспанських дітей також відправляють до дитячого табору "Артек" у Криму. Як з'ясувала El Mundo, поїздки продовжуються і після того, як у липні табір було внесено до списку санкцій ЄС.

Ще одна структура, пов'язана з СОРС – "Центр правової допомоги співвітчизникам в Іспанії", який має політичну підтримку та отримує пряме фінансування з Росії.

"Безсмертний полк", організації співвітчизників, фонди правової допомоги – утворюють мережу з чіткою метою: формування лояльних Кремлю спільнот, просування російських наративів та легітимізація війни Росії проти України.

ЄС має посилювати санкції щодо механізмів гібридного впливу РФ. Особливо коли йдеться про такі ініціативи, як "Безсмертний полк".

Докладніше – в матеріалі Олександри Ковалик та Вадима Сироїжка "Безсмертний полк" та листи дітей: як агенти РФ у Іспанії працюють над виправданням війни.