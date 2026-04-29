Мер Берегова запевнив Мадяра, що утисків угорської громади в Україні немає

Мер міста Берегове Золтан Баб'як на зустрічі з переможцем парламентських виборів в Угорщині Петером Мадяром заявив, що в Україні немає жодних утисків угорської національної спільноти.

Про це міський голова написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Баб’як наголосив, що угорська громада поряд з іншими національними спільнотами отримує підтримку від держави на усіх рівнях.

"Про жодні утиски прав національної спільноти мова не йде, адже ці питання врегульовано Державою та реалізовано на практиці. Триває системна робота та діалог на усіх рівнях щодо окремих питань життєдіяльності угорської громади що потребують вирішення", – запевнив він.

Баб’як також додав, що президент Володимир Зеленський "особисто опікується цими питаннями про що свідчать його неодноразові зустрічі із громадою".

"В громади де проживають угорці на Закарпатті вкладено великі ресурси для відбудови інфраструктури...Освіта та культура фінансується з державного та місцевих бюджетів, що дає можливість забезпечити усі передбачені Законом освітні послуги у тому числі для угорської національної спільноти", – розповів мер.

Він підкреслив, що представники угорської національної спільноти займають керівні посади в органах державної влади та місцевому самоврядуванні.

"Україна на законодавчому рівні прийняла важливі рішення, які зараз дозволяють забезпечити дотримання прав українських угорців в освіті, культурі, побуту та інших сферах життєдіяльності громади", – резюмував він.

Сам Мадяр за підсумками зустрічі заявив, що для України настав час "завершити понад десятиліття законодавчих обмежень, а для угорців Закарпаття – відновити усі їхні культурні, мовні, адміністративні й освітні права та стати знову рівноправними й шанованими громадянами України".

Як відомо, Мадяр одразу після перемоги опозиційної "Тиси" на виборах заявив, що для налагодження добросусідських відносин з Україною питання нацменшин потребуватиме врегулювання.

У 2024 році Угорщина висунула Україні 11 вимог щодо нацменшин як умову для підтримки початку переговорів про вступ у ЄС.

