Как инициативы россиян милитаризируют детей в Испании и зачем им "Бессмертный полк"

Ежегодно в десятках европейских стран проходит акция "Бессмертный полк". В Испании – одна из крупнейших в Европе. Они называют себя общественной инициативой, сохраняющей историческую память.

На самом деле ее цель – оправдание преступлений, совершенных против Украины.

О том, как под видом общественной инициативы в Испании действует скоординированная сеть, связанная с российским государством, читайте в важной статье Александры Ковалик и Вадима Сыроижко "Бессмертный полк" и письма детей: как агенты РФ в Испании работают над оправданием войны.

Традиционная кремлевская акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году по всему миру. Об этом сообщила в марте на пресс-конференции первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам труда, социальной политики и по делам ветеранов Елена Цунаева.

"Бессмертный полк России" публично признает, что его деятельность посвящена "бойцам-защитникам" и "героям нового поколения" – то есть нарративы уже не ограничиваются Второй мировой войной, а непосредственно включают и легитимизируют действия современных российских военных.

"Полк" даже представляет в этом году новый формат "СВОи – родные", который поддержала Ассоциация ветеранов "СВО".

Испанский "полк" является частью скоординированной сети организаторов из десятков стран. Поэтому, очевидно, шествие здесь будет – или, по крайней мере, его планируют провести, если не остановить это намерение.

"Бессмертный полк" в Испании является одним из крупнейших в Европе", – заявила его координатор Виктория Самойлова в беседе с Владимиром Путиным 30 апреля 2025 года в рамках марафона "Знание" в Музее Победы в Москве.

Российский диктатор также искренне поблагодарил Самойлову, в частности за её "борьбу" за продвижение того, что она "считает правильным".

За работу по организации акций "Бессмертного полка" Самойлову отметило "Россотрудничество" – государственный орган РФ, находящийся под санкциями Европейского Союза.

"Специальная военная операция – это не нападение, а защита суверенитета, наших границ и граждан", – убеждала испанский координатор "Бессмертного полка" в интервью газете "Подпорожье" Ленинградской области, откуда она родом.

Еще одна заметная фигура в испанском контексте – Ольга Шувалова, президент Союза организаций русских соотечественников Испании и Андорры (СОРС). В 2025 году она участвовала в 53-м заседании Всемирного координационного совета соотечественников в Москве.

Ранее Шувалова получила награду от Лаврова "за личное участие в консолидации русской диаспоры, развитии СОРС и защите законных интересов соотечественников". Также ее деятельность была отмечена российским государством наградой "за вклад в СВО" – то есть за поддержку агрессии против Украины.

"Я не думаю, что мы вовлекаем детей в войну. Мы просто показываем им, что есть россияне, которые страдают", – говорит она.

Вовлечение детей в нормализацию агрессии – массовое явление.

Отправкой писем и посылок из Испании занимаются десятки групп. Некоторые из них называют себя образовательными центрами – но фактически это просто классы, где русскоязычных учеников подвергают идеологической обработке.

Испанских детей также отправляют в детский лагерь "Артек" в Крыму. Как выяснила El Mundo, поездки продолжаются и после того, как в июле лагерь был внесен в санкционный список ЕС.

Еще одна структура, связанная с СОРС – "Центр правовой помощи соотечественникам в Испании", который имеет политическую поддержку и получает прямое финансирование из России.

"Бессмертный полк", организации соотечественников, фонды правовой помощи – образуют сеть с четкой целью: формирование лояльных Кремлю сообществ, продвижение российских нарративов и легитимизация войны против Украины.

ЕС должен усиливать санкции в отношении механизмов гибридного влияния РФ. Особенно когда речь идет о таких инициативах, как "Бессмертный полк".

