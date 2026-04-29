Трамп розкритикував Мерца через Іран: "Він не знає, про що говорить"

Президент США Дональд Трамп у вівторок розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за його позицію щодо війни в Ірані.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави Білого дому, Мерц "вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю".

"Він не знає, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках. Я зараз роблю з Іраном те, що інші країни чи президенти мали б зробити ще давно. Не дивно, що Німеччина перебуває в такому скрутному становищі – як в економічному плані, так і в інших сферах!" – написав Трамп.

Варто зазначити, Мерц наполягає на тому, що іранську ядерну програму потрібно зупинити.

Критика з боку Трампа пролунала після того, як у понеділок канцлер Німеччини заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ.

Мерц вчергове розкритикував США за відсутність стратегії у війні, наголосивши, що Вашингтон так само не має чіткої стратегії щодо переговорів з іранцями.