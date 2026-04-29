Глава Міноборони Німеччини: ми отримуємо вигоди від співпраці з Україною

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина отримує вигоду від своєї військової підтримки України.

Заяву очільника німецького оборонного відомства наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

На круглому столі, в якому взяли участь урядовці обох сторін, а також представники німецької промисловості, Пісторіус сказав, що Німеччина вчиться в України в таких сферах, як технології безпілотних літальних апаратів та кіберзахист.

"Україна – це країна, яка з необхідності розвинула неймовірний потенціал у сфері інновацій та оперативності. Вони розробляють технології не в лабораторних умовах, а – у буквальному сенсі – на полі бою", – зазначив він.

Пісторіус зазначив, що Міністерство оборони Німеччини планує направити до німецького посольства в Києві додаткових військових аташе, які виступатимуть контактними особами для налагодження тіснішої співпраці в оборонній сфері.

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе, яка також брала участь у переговорах, оголосила про плани створити спеціальне координаційне бюро для німецьких компаній, зацікавлених у співпраці з Україною.

Тим часом міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив після переговорів, що бюджет Німеччини на 2027 рік – який планується представити в середу – продемонструє подальшу підтримку України з боку уряду.

Згідно з попередніми оголошеннями, Німеччина має намір надати Україні 11,6 млрд євро у 2027 році, а потім – 8,5 млрд євро щорічно у період з 2028 по 2030 рік.

Нещодавно Пісторіус також заявляв, що українські технології у сфері оборони вже мають попит у світі та стають джерелом інноваційних рішень.

А на початку квітня міністр оборони України Михайло Федоров у телефонній розмові з Пісторіусом обговорив спільні проєкти, які будуть реалізовані вже найближчим часом.