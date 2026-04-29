Король Чарльз у Конгресі США: необхідна непохитна рішучість у підтримці України
Британський король Чарльз III під час свого виступу перед американським Конгресом наголосив на необхідності "рішучої підтримки" України.
Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".
Як зазначає видання, ця згадка України у промові, яка пролунала в контексті підтримки країнами НАТО США після терактів 11 вересня 2001 року стала "завуальованим викликом" президенту Дональду Трампу і його союзникам у Конгресі.
Британський монарх таким чином спростовує неодноразові заяви Трампа в останні тижні і показує, що НАТО насправді було поруч, щоб допомогти США в час біди.
"Відразу після 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5… ми відгукнулися на цей заклик разом, як наші народи робили це протягом понад століття, пліч-о-пліч", – сказав король.
Монарх пішов ще далі, пов’язавши той знаковий момент 2001 року з необхідністю зберегти єдність Заходу у підтримці України, поки триває розв’язана РФ війна.
"Сьогодні – та сама непохитна рішучість необхідна для захисту України та її мужнього народу – щоб забезпечити по-справжньому справедливий і міцний мир", – підкреслив він.
Цей уривок є прямим закликом до Трампа та республіканців у Конгресі зберегти американську підтримку в боротьбі з російським вторгненням, наголошує видання.
Чотириденний державний візит королівського подружжя до США розпочався у понеділок, 27 квітня, попри нещодавню стрілянину у Вашингтоні під час заходу з американськими високопосадовцями та президентом Дональдом Трампом.
Цей візит Чарльза III має на меті відзначити історичні зв'язки між двома близькими союзниками у зв'язку з 250-ю річницею здобуття США незалежності.