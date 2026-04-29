WSJ: Трамп наказав готуватися до тривалої блокади Ірану

Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам підготуватися до тривалої блокади Ірану, щоб чинити активніший тиск на економіку ірнаського режиму.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, на недавніх зустрічах, включаючи обговорення в понеділок у Ситуаційному центрі, Трамп ухвалив рішення продовжити тиск на іранську економіку та експорт нафти, перешкоджаючи судноплавству до та з іранських портів.

За словами посадовців, він дійшов висновку, що інші варіанти – відновлення бомбардувань або вихід із конфлікту – пов'язані з більшим ризиком, ніж продовження блокади.

Однак, як зазначено у публікації, продовження блокади також затягує конфлікт, який призвів до зростання цін на бензин, погіршив рейтинги Трампа і ще більше погіршив перспективи республіканців на проміжних виборах.

Це також призвело до найнижчої кількості суден, що проходять через Ормузьку протоку з початку війни.

З моменту припинення великої кампанії бомбардування Ірану Трамп неодноразово відступав від ескалації конфлікту, відкриваючи простір для дипломатії після того, як раніше погрожував знищити всю іранську цивілізацію.

Але він, як і раніше, хоче посилити тиск на іранський режим, поки той не поступиться його ключовій вимозі: згорнути всю ядерну діяльність.

У понеділок Трамп заявив своїм помічникам, що мирна пропозиція Ірану – знову відкрити Ормузьку протоку та відкласти ядерні переговори на заключний етап – довела, що Тегеран не веде переговори в дусі доброї волі.

Наразі Трамп задоволений безстроковою блокадою, яка, як він написав у вівторок у Truth Social, штовхає Іран до "стану колапсу".

Американський високопосадовець зазначив, що блокада явно руйнує економіку Ірану – країна ледь справляється зі зберіганням своєї непроданої нафти – і спонукала режим до нових спроб налагодити контакти з Вашингтоном.

Водночас Трамп отримує суперечливі поради щодо своїх наступних кроків. Деякі урядовці та зовнішні союзники, такі як сенатор Ліндсі Грем, відкрито закликають Білий дім продовжувати тиск на Тегеран. Інші, зокрема бізнес-лідери, наближені до президента, побоюються, що закриття Ормузької протоки або ескалація конфлікту лише зашкодять економіці, що може стати політичним смертним вироком напередодні проміжних виборів у листопаді.

Посадовці кажуть, що Трамп наразі не готовий відмовитися від своєї вимоги, щоб Іран, як мінімум, пообіцяв призупинити збагачення урану на 20 років і погодився на обмеження після цього терміну.

Також видання наголошує, що у міру посилення блокади Іран може спробувати змусити Вашингтон обирати між ескалацією конфлікту та відступом і укладенням угоди.

Тегеран може відновити атаки на об’єкти енергетичного виробництва в регіоні або націлити свої удари на військово-морські сили США, що забезпечують дотримання блокади. Незважаючи на знищення своїх звичайних військово-морських сил, Іран все ще здатний спровокувати зіткнення з американськими військами.

Державний секретар Марко Рубіо напередодні наголосив, що США не можуть терпіти, щоб Іран і надалі вирішував, які судна можуть пропливати Ормузькою протокою, або стягував з них будь-які збори.