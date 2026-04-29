Понад половина німців через високі ціни почали економити

Зростання цін змусило багатьох жителів Німеччини скорочувати витрати: згідно з опитуванням Forsa, проведеним для RTL/ntv, це зробила понад половина респондентів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Зокрема, 58% опитаних зазначили, що нещодавно зменшили свої щоденні витрати. Приблизно 41% опитаних заявили, що їхня поведінка істотно не змінилася. Найчастіше про скорочення витрат повідомляли люди віком до 30 років та домогосподарства з низьким рівнем доходу.

Серед тих, хто економить гроші, 76% заявили, що рідше харчуються в ресторанах, а 69% скорочують витрати на нові покупки та продукти харчування. Приблизно 65% заявили, що витрачають менше на пальне.

Споживачі також скорочують витрати на енергоносії, відпустки та дозвілля: 59% зменшують споживання енергії, 57% скорочують відпустки, а 55% витрачають менше на дозвілля.

Підвищення цін на пальне також змінює моделі мобільності. Близько 31% користувачів бензинових та дизельних автомобілів заявили, що їздять менше, ніж кілька тижнів тому, тоді як 68% повідомили, що змін немає.

Цей ефект був ще більш вираженим серед домогосподарств з нижчим рівнем доходу: 44% тих, хто заробляє менше 2 500 євро на місяць, їздять менше, порівняно з 24% тих, хто живе в домогосподарствах із доходом понад 4 тисячі євро. Ті, хто щодня користується автомобілем, набагато рідше скорочували кількість поїздок, ніж ті, хто їздить лише зрідка.

Опитування було проведено 24 та 27 квітня серед 1 005 осіб.

Нагадаємо, у Нідерландах заміри настроїв у суспільстві свідчать про різке посилення стурбованості щодо свого фінансового становища на тлі підвищення цін внаслідок війни на Близькому Сході.

Проведене наприкінці березня опитування у Франції засвідчило, що майже 90% французів стурбовані війною на Близькому Сході – через підвищення цін та можливе зростання терористичної загрози.