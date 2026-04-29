Мадяр заявив про зупинку спроби виводу коштів особами з оточення соратника Орбана

Податкові органи Угорщини заблокували перекази коштів за кордон, здійснені невідомими особами, пов’язаними з Анталом Роганом, одним із найближчих помічників угорського прем’єра Віктора Орбана, який іде у відставку.

Про це оголосив майбутній прем’єр Петер Мадяр, заяву якого наводить Reuters, пише "Європейська правда".

Мадяр заявив у соцмережах, що податкова служба NAV "призупинила кілька переказів, пов’язаних з оточенням Антала Рогана, на суму в мільярди форинтів через підозру у відмиванні грошей". У відео Мадяр не надав доказів на підтвердження своїх звинувачень. Мільярди форинтів еквівалентні мільйонам доларів.

Речник уряду не відповів на електронний лист із проханням про коментар від Рогана, який обіймає посаду міністра, що очолює апарат кабінету прем'єр-міністра при Орбані.

На запитання про заяви Мадяра угорська поліція послалася на заяву на своєму сайті, в якій йшлося про те, що триває розслідування щодо підозри у приховуванні незаконно отриманих коштів або інших активів. У заяві не було названо жодних підозрюваних.

Мадяр не назвав членів оточення Рогана, про яких він говорив. Мадяр давно висловлював побоювання, що союзники Орбана можуть використати свої останні тижні при владі, щоб спробувати приховати доходи від, як він стверджує, корупції.

Мадяр заявив, що банківські рахунки "декількох підставних осіб", пов'язаних з урядом, що йде у відставку, також були заморожені. Він не назвав власників заморожених рахунків і не надав доказів.

У своєму відео Мадяр закликав главу податкової служби Угорщини подати заяви в поліцію щодо підозрілих грошових потоків і зазначив, що банки повинні посилити контроль своїх відділів з питань дотримання нормативних вимог та повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність.

"Дозвольте мені зараз попередити, що будь-хто – чи то державний орган, чи то банк – хто не діятиме відповідно до букви та духу закону, буде змушений відповісти перед угорською системою правосуддя", – сказав він.

54-річний Роган був одним із найближчих помічників Орбана протягом усього його перебування на посаді та високопоставленою фігурою в його партії "Фідес".

У січні 2025 року адміністрація Байдена наклала на нього санкції через звинувачення в корупції, які, за словами Вашингтона, збагатили структури, наближені до партії "Фідес".

Санкції США були скасовані за адміністрації президента Дональда Трампа, який підтримував Орбана.

Як писала "Європейська правда", Роган є керівником медіаімперії уряду Віктора Орбана, яка охоплює всю країну та поширює провладну пропаганду.