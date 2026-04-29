У Молдові показали кадри повернення співробітників СІБ, звільнених у межах обміну з РФ
Новини — Середа, 29 квітня 2026, 13:15 —
У Молдові показали кадри повернення в країну двох своїх громадян, співробітників Служби інформації та безпеки, яких звільнили у межах обміну з РФ та Білоруссю.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
Служба інформації та безпеки Молдови опублікувала відео прибуття в країну двох своїх співробітників, яких звільнили у межах обміну з Росією та Білоруссю 28 квітня.
"Підтверджуємо, що двоє офіцерів розвідки безпечно повернулися в країну", – зазначили у відомстві.
Зазначають, що тепер вони проходять стандартні процедури, у тому числі медогляд, та отримуватимуть усю необхідну підтримку для відновлення.
Нагадаємо, в обмін на звільнених Молдова відпустила до РФ та Білорусі щойно екстрадованого з Румунії заступника ексголови своєї спецслужби, засудженого за співпрацю з КДБ Білорусі, та росіянку, що діяла проти інтересів Молдови.
До Польщі у межах обміну повернувся активіст польської громади у Білорусі, журналіст Анджей Почобут та ще двоє осіб. Натомість до РФ передали археолога Александра Бутягіна, про екстрадицію якого просила Україна.