В Молдове показали кадры возвращения сотрудников СИБ, освобожденных в рамках обмена с РФ

В Молдове показали кадры возвращения в страну двух своих граждан, сотрудников Службы информации и безопасности, которых освободили в рамках обмена с РФ и Беларусью.

Служба информации и безопасности Молдовы опубликовала видео прибытия в страну двух своих сотрудников, которых освободили в рамках обмена с Россией и Беларусью 28 апреля.

"Подтверждаем, что двое офицеров разведки благополучно вернулись в страну", – отметили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас они проходят стандартные процедуры, в том числе медосмотр, и получат всю необходимую поддержку для восстановления.

Напомним, в обмен на освобожденных Молдова отпустила в РФ и Беларусь только что экстрадированного из Румынии заместителя экс-главы своей спецслужбы, осужденного за сотрудничество с КГБ Беларуси, и россиянку, действовавшую против интересов Молдовы.

В Польшу в рамках обмена вернулся активист польской общины в Беларуси, журналист Анджей Почобут и еще два человека. В свою очередь в РФ передали археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.