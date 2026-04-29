Німеччина запровадить податок на солодкі напої з 2028 року

З 2028 року в Німеччині запровадять податок на солодкі напої в рамках широкого пакета реформ у сфері охорони здоров’я, затвердженого урядом у середу.

Метою затверджених реформ є боротьба зі зростанням рівня ожиріння та зменшення навантаження на систему охорони здоров’я.

Пропозиція щодо впровадження податку на солодкі напої з’явилася на тлі зростання підтримки з боку громадськості та різних політичних партій щодо вжиття жорсткіших заходів проти надмірного споживання цукру та пов’язаних із цим захворювань.

Прем'єр-міністр землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Гюнтер, який є ініціатором пропозиції, заявляв агентству Reuters у березні, що "занадто багато цукру шкодить здоров'ю", та наголосив на навантаженні на систему охорони здоров'я та економіку.

Хоча ХДС, членом якої є Гюнтер, спочатку відхилила цю ідею в лютому, згодом підтримка з'явилася як всередині партії, так і з боку "Зелених" та соціал-демократів.

Опубліковані в лютому результати опитування Forsa показали, що близько 60% німців підтримують введення податку на солодкі безалкогольні напої.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад 100 країн, у тому числі приблизно половина держав-членів ЄС, оподатковують солодкі напої. Дослідження, проведені у Великій Британії та Мексиці, показали, що такі заходи можуть зменшити споживання цукру та допомогти запобігти таким захворюванням, як діабет.

