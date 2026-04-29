Германия введет налог на сладкие напитки с 2028 года

С 2028 года в Германии введут налог на сладкие напитки в рамках широкого пакета реформ в сфере здравоохранения, утвержденного правительством в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Целью утвержденных реформ является борьба с ростом уровня ожирения и уменьшение нагрузки на систему здравоохранения.

Предложение о введении налога на сладкие напитки появилось на фоне роста поддержки со стороны общественности и различных политических партий по принятию более жестких мер против чрезмерного потребления сахара и связанных с этим заболеваний.

Премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер, который является инициатором предложения, заявлял агентству Reuters в марте, что "слишком много сахара вредит здоровью", и отметил нагрузку на систему здравоохранения и экономику.

Хотя ХДС, членом которой является Гюнтер, сначала отклонила эту идею в феврале, впоследствии поддержка появилась как внутри партии, так и со стороны "Зеленых" и социал-демократов.

Опубликованные в феврале результаты опроса Forsa показали, что около 60% немцев поддерживают введение налога на сладкие безалкогольные напитки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 100 стран, в том числе примерно половина государств-членов ЕС, облагают налогом сладкие напитки. Исследования, проведенные в Великобритании и Мексике, показали, что такие меры могут уменьшить потребление сахара и помочь предотвратить такие заболевания, как диабет.

Напомним, в конце декабря в Италии отложили до января 2027 года внедрение "налога на сахар", который распространяется на безалкогольные напитки с добавлением сахара.

Тем временем в Дании обсуждали запрет рекламы нездоровой пищи для детей до 15 лет.