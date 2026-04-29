Європарламент дозволив депутаткам делегувати право голосу під час декрету

Європейський парламент схвалив перегляд Закону ЄС про вибори, щоб надати депутаткам Європарламенту можливість делегувати своє право голосу до та після народження дитини.

Про це пресслужба парламенту повідомила журналістам у середу, пише "Європейська правда".

Реформа, прийнята у середу на пленарному засіданні 616 голосами "за", вводить тимчасовий виняток із правила, що вимагає особистого голосування. Натомість вона дозволяє жінкам-депутатам делегувати своє право голосу колезі за три місяці до очікуваної дати пологів та через шість місяців після народження дитини.

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола, яка ініціювала реформу, сказала, що пишається роботою парламенту.

"Це важлива віха на шляху до більш сучасного та справедливого парламенту. Жодна депутатка не повинна втрачати своє право голосу через те, що стала матір’ю", – заявила Метсола.

Переглянутий Закон ЄС про вибори тепер потребує офіційного ухвалення Радою ЄС та ратифікації всіма державами-членами відповідно до їхніх конституційних вимог.

Ця реформа відповідає ширшому зобов’язанню парламенту щодо гендерної рівності та інклюзивності, гарантуючи, що батьківські обов’язки не стають на заваді політичному представництву.

На початку 2025 року німецький Бундестаг ухвалив закон, який поширює дію декретної відпустки на жінок, у яких стався викидень після 13 тижнів вагітності.