У Європарламенті вагітним депутаткам хочуть дозволити делегувати право голосу

Країни ЄС у вівторок погодилися змінити європейське законодавство, щоб дозволити депутаткам Європарламенту голосувати через представників на останніх місяцях вагітності та протягом шести місяців після народження дитини.

Про це Politico заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола, повідомляє "Європейська правда".

Метсола наголосила, що жоден обраний представник не повинен обирати між слугуванням виборцям та материнством.

"Оновлюючи наші правила, ми стоїмо на захисті справедливості, рівності та парламенту, який дійсно відображає інтереси людей, яким він служить", – сказала Метсола.

Депутати Європарламенту вже кілька років виступають за зміну правил, які вимагають фізичної присутності для голосування в Європарламенті, незалежно від етапу вагітності чи терміну після народження дитини.

Міністри з європейських справ, які зібралися на засідання Ради загальних справ у вівторок, проголосували за план, що дозволяє депутаткам голосувати через представників в останні три місяці вагітності та в перші шість місяців після народження дитини.

Рада ЄС тепер повинна передати текст Європарламенту для офіційного схвалення, а потім текст повернеться до Ради для остаточного затвердження. Пропозицію також повинні ратифікувати країни-члени ЄС, перш ніж вона набере чинності.

ЄС планує реалізувати цю пропозицію до наступних виборів до Європарламенту у 2029 році.

Нагадаємо, торік у німецькому Бундестазі вперше в історії депутатка виступала з немовлям.

На початку 2025 року німецький Бундестаг ухвалив закон, який поширює дію декретної відпустки на жінок, у яких стався викидень після 13 тижнів вагітності.