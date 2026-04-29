Европарламент разрешил депутаткам делегировать право голоса во время декрета

Европейский парламент одобрил пересмотр Закона ЕС о выборах, чтобы предоставить депутатам Европарламента возможность делегировать свое право голоса до и после рождения ребенка.

Об этом пресс-служба парламента сообщила журналистам в среду, пишет "Европейская правда".

Реформа, принятая в среду на пленарном заседании 616 голосами "за", вводит временное исключение из правила, требующего личного голосования. Она позволяет женщинам-депутатам делегировать свое право голоса коллеге за три месяца до ожидаемой даты родов и через шесть месяцев после рождения ребенка.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола, которая инициировала реформу, сказала, что гордится работой парламента.

"Это важная веха на пути к более современному и справедливому парламенту. Ни одна депутатка не должна терять свое право голоса из-за того, что стала матерью", – заявила Метсола.

Пересмотренный Закон ЕС о выборах теперь требует официального принятия Советом ЕС и ратификации всеми государствами-членами в соответствии с их конституционными требованиями.

Эта реформа соответствует более широкому обязательству парламента по гендерному равенству и инклюзивности, гарантируя, что родительские обязанности не становятся помехой политическому представительству.

Напомним, в прошлом году в немецком Бундестаге впервые в истории депутатка выступала с младенцем.

В начале 2025 года немецкий Бундестаг принял закон, распространяющий действие декретного отпуска на женщин, у которых произошел выкидыш после 13 недель беременности.