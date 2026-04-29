Европарламент принял первое на уровне ЕС законодательство о кошках и собаках

Европарламент принял первое на уровне ЕС законодательство, вводящее единые требования к содержанию, разведению и продаже кошек и собак.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда".

Во вторник евродепутаты 558 голосами "за" поддержали комплекс новых правил, цель которых – установить единые на уровне ЕС стандарты содержания, учета, разведения и продажи кошек и собак, что, в том числе, должно предотвратить злоупотребления и жестокое обращение. Еврокомиссия внесла предложение о таком законодательстве в конце 2023 года.

Новые правила обязывают чипировать всех кошек и собак на территории ЕС, включая тех, которых люди держат в качестве домашних питомцев. Они будут регистрироваться в совместимых национальных базах данных, что упростит контроль и проверки.

К приютам и питомникам предъявляется требование подготовиться к переходу на новое правило в течение 4-х лет после вступления закона в силу. Для всех остальных владельцев животных, которые не занимаются продажей, переходный период в отношении собак продлится 10 лет, кошек – 15 лет.

Устанавливаются ограничения на практики питомников, которые представляют риски для здоровья и долголетия животных. Так, будет запрещено спаривать родителей или "дедушек-бабушек" с потомством, а также спаривать братьев-сестер или животных, которые являются братьями/сестрами по одному из родителей. Также запрещается целенаправленное выведение кошек или собак с гипертрофированными чертами, что создает значительные риски для их здоровья и долголетия.

Запрещается обрезание ушей или хвостов ради "правильного" вида кошек и собак на выставках или конкурсах.

Кроме того, вводится запрет на содержание собак или кошек на привязи, за исключением случаев лечения, а также на использование ошейников и воротников без защитных механизмов.

Ввозимых из-за пределов ЕС кошек и собак с целью продажи необходимо чипировать до ввоза на территорию ЕС с последующей регистрацией в национальной базе данных. Владельцы животных, въезжающие с ними в ЕС, должны зарегистрировать свое животное в национальной базе данных не позднее чем за 5 рабочих дней до въезда, если животное еще не было зарегистрировано в базе данных ни одной из стран ЕС.

Поскольку наблюдались частые злоупотребления с ввозом животных в ЕС "в некоммерческих целях" по смягченным правилам, чтобы в итоге продать их, новое законодательство распространяется на любое перемещение кошек и собак на территорию ЕС.

Закон вступит в силу после дальнейшего одобрения Советом ЕС (с которым его предварительно согласовали).

