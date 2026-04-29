Cпікер парламенту Грузії заявив, що країна "не поступиться територією" задля ЄС

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі "не поступиться територією" задля вступу у Євросоюз, що буцімто виставили "умовою" для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SOVA.

Приводом для коментаря Папуашвілі стала інтерпретація ним заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що потенційна мирна угода для завершення російсько-української війни напевно потребуватиме територіальних поступок з боку України, і що для згоди всередині країни на такі умови миру президент Володимир Зеленський повинен мати конкретні запевнення від ЄС щодо майбутнього членства Києва.

Папуашвілі заявив, що Грузії не підходить "український і молдовський" шлях до ЄС.

"Ми бачили заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він сказав, що Україні, можливо, доведеться поступитися територіями для руху до членства у ЄС. Також ми бачили заяву президентки Молдови, яка знову сказала, що скасування законодавства Молдови і її перетворення на частину Румунії є найоптимальнішим шляхом для вступу до ЄС… Для нас членство у ЄС не є самоціллю, якщо для цього доведеться поступатися територіями, суверенітетом, ідентичністю, і правом визначати свою політику", – заявив спікер парламенту Грузії.

Зазначимо, Мая Санду не робила заяв про об’єднання з Румунією саме у таких формулюваннях, як їй приписує їх Папуашвілі, проте справді казала, що у разі проведення референдуму про приєднання Молдови до Румунії проголосувала би за приєднання.

