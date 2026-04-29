Спикер парламента Грузии заявил, что страна "не уступит территории" ради ЕС

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси "не уступит территорию" для вступления в Евросоюз, что якобы выставили "условием" для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SOVA.

Поводом для комментария Папуашвили стала интерпретация им заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что потенциальное мирное соглашение для завершения российско-украинской войны наверняка потребует территориальных уступок со стороны Украины, и что для согласия внутри страны на такие условия мира президент Владимир Зеленский должен иметь конкретные заверения от ЕС относительно будущего членства Киева.

Папуашвили заявил, что Грузии не подходит "украинский и молдавский" путь в ЕС.

"Мы видели заявление канцлера Германии Фридриха Мерца. Он сказал, что Украине, возможно, придется уступить территории для движения к членству в ЕС. Также мы видели заявление президента Молдовы, которая снова сказала, что отмена законодательства Молдовы и ее превращение в часть Румынии является самым оптимальным путем для вступления в ЕС... Для нас членство в ЕС не является самоцелью, если для этого придется уступать территориями, суверенитетом, идентичностью, и правом определять свою политику", – заявил спикер парламента Грузии.

Отметим, Майя Санду не делала заявлений об объединении с Румынией именно в таких формулировках, как ей приписывает их Папуашвили, однако действительно говорила, что в случае проведения референдума о присоединении Молдовы к Румынии проголосовала бы за присоединение.

