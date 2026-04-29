Укр Рус Eng

Партия Туска и "Левица" имеют достаточную поддержку, чтобы получить большинство – опрос

Новости — Среда, 29 апреля 2026, 15:45 — Мария Емец

В случае парламентских выборов в Польше в ближайшее время "Гражданская коалиция" Дональда Туска и "Левица" получили бы достаточно голосов для формирования большинства, хотя и не "уверенного".

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует последний опрос общественного мнения от IBRiS по заказу Rzeczpospolita.

Если бы выборы в Польше проходили в ближайшее воскресенье, "Гражданская коалиция" получила бы 32% голосов. На втором месте – консерваторы "Право и справедливость" с 23,2%, на третьем – ультраправая "Конфедерация" с 12%. Обе потеряли более процентного пункта поддержки по сравнению с предыдущим опросом.

 

Проходной барьер преодолевают также "Левица" с 8,7% и ультраправая "Конфедерация польской короны" с 7,9%.

По подсчетам, с таким распределением голосов партия Туска и "Левица" получили бы шанс самостоятельно сформировать либеральное правительство – однако это будет большинство с минимальным преимуществом.

В контексте опросов общественного мнения в Польше уже отмечали, что  "Гражданская коалиция" рискует стать формальным победителем, но без возможности сформировать коалицию.

Другой опрос показал рост негативной оценки работы премьера Дональда Туска.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Опросы
Реклама: