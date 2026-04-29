В случае парламентских выборов в Польше в ближайшее время "Гражданская коалиция" Дональда Туска и "Левица" получили бы достаточно голосов для формирования большинства, хотя и не "уверенного".

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует последний опрос общественного мнения от IBRiS по заказу Rzeczpospolita.

Если бы выборы в Польше проходили в ближайшее воскресенье, "Гражданская коалиция" получила бы 32% голосов. На втором месте – консерваторы "Право и справедливость" с 23,2%, на третьем – ультраправая "Конфедерация" с 12%. Обе потеряли более процентного пункта поддержки по сравнению с предыдущим опросом.

Проходной барьер преодолевают также "Левица" с 8,7% и ультраправая "Конфедерация польской короны" с 7,9%.

По подсчетам, с таким распределением голосов партия Туска и "Левица" получили бы шанс самостоятельно сформировать либеральное правительство – однако это будет большинство с минимальным преимуществом.

В контексте опросов общественного мнения в Польше уже отмечали, что "Гражданская коалиция" рискует стать формальным победителем, но без возможности сформировать коалицию.

Другой опрос показал рост негативной оценки работы премьера Дональда Туска.