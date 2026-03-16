З поточними настроями польських виборців партія чинного прем’єра Дональда Туска здобула б перемогу на парламентських виборах, але недостатню для формування парламентської більшості; подібна проблема може чекати і її головного конкурента "Право і справедливість".

Про це йдеться у дослідженні-прогнозі від Onet, пише "Європейська правда".

Якби вибори проходили незабаром, "Громадянська коаліція" Туска перемогла б з результатом 33,1% – що є навіть покращенням результату на 2,4 процентних пункти, порівняно з виборами 2023 року.

Головна опозиційна політсила "Право і справедливість" отримала б 26,3% – на понад 9 пунктів гірший результат, ніж на попередніх виборах.

На третьому місці опиняється ультраправа "Конфедерація" Славоміра Менцена з 13%, що на шість пунктів більше, ніж у 2023 році.

Ще правіша "Конфедерація польської корони" скандального Гжегожа Брауна теж подолала б прохідний бар’єр з 8,7%.

Прохідний бар’єр долають також "Ліві" з 6,4%. Їхній партнер "Разом" цього разу не долає прохідний бар’єр. Не проходять у парламент і нині коаліційні партії – Польська селянська партія і "Польща 2050", у них менше 3% підтримки.

Таким чином, складається ситуація, "дзеркальна" до картини після виборів 2023 року – коли формальним переможцем була "ПіС", але у них не було з ким формувати коаліцію. Тепер у схожому становищі може опинитись "Громадянська платформа", оскільки всі інші найбільші фракції ймовірно становитимуть консерватори та ультраправі.

Проте і для "ПіС" у разі справдження цього прогнозу картина не дуже сприятлива – так, визначений кандидатом у прем’єри Пшемислав Чарнек днями категорично виключив можливість залучення у коаліцію політсили Брауна, а без них сформувати більшість буде також неможливо.

