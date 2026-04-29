Мерц заявив про "взаємне відчуження" між США та Європою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зміни в трансатлантичних відносинах, за яких і США, і Європа віддаляються одне від одного через власні пріоритети.

Про це, як пише "Європейська правда", Мерц заявив в інтерв’ю Der Spiegel.

Канцлера запитали про трансатлантичні відносини, які змінилися з приходом до влади президента США Дональда Трампа. Мерц висловив переконання, що цьому процесу відчуження сприяє взаємне бажання – Вашингтон більше не хоче повністю забезпечувати європейську безпеку, а Європа прагне позбутися залежності від американців.

"Правда в тому, що трансатлантичні відносини вже багато років не такі, якими я їх знав. Існує взаємне відчуження, а також бажання з боку Америки більше не бути беззастережно готовою забезпечувати безпеку Європи. І навпаки, в Європі існує бажання більше не бути повністю залежними від США", – пояснив глава німецького уряду.

Мерц також назвав своїм обов’язком забезпечення єдності на європейському континенті, яка має підкріплюватися військовою потужністю.

"Ми хочемо мати можливість захищатися, щоб нам не довелося захищатися. Дипломатична сила Європи справді розкриє свій потенціал лише тоді, коли ми підкріпимо її військовими можливостями. Тому я звертаюся до французів і кажу: "Поговорімо про те, як захистити Європу"", – додав він.

Раніше ЗМІ писали, що Європа дедалі активніше обговорює план "європейського НАТО" на тлі погроз американського президента Дональда Трампа вивести США з Альянсу. Новий політичний імпульс цьому проєкту також надала підтримка Німеччини – країни, яка протягом десятиліть чинила опір закликам Франції до більшого європейського суверенітету для свого захисту.

На початку квітня президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО після того, як висловив розчарування через позицію європейців щодо війни в Ірані.