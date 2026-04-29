Мерц заявил о "взаимном отчуждении" между США и Европой

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об изменениях в трансатлантических отношениях, при которых и США, и Европа отдаляются друг от друга из-за собственных приоритетов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мерц заявил в интервью Der Spiegel.

Канцлера спросили о трансатлантических отношениях, которые изменились с приходом к власти президента США Дональда Трампа. Мерц выразил убеждение, что этому процессу отчуждения способствует взаимное желание – Вашингтон больше не хочет полностью обеспечивать европейскую безопасность, а Европа стремится избавиться от зависимости от американцев.

"Правда в том, что трансатлантические отношения уже много лет не такие, какими я их знал. Существует взаимное отчуждение, а также желание со стороны Америки больше не быть безоговорочно готовой обеспечивать безопасность Европы. И наоборот, в Европе существует желание больше не быть полностью зависимыми от США", – пояснил глава немецкого правительства.

Мерц также назвал своим долгом обеспечение единства на европейском континенте, которое должно подкрепляться военной мощью.

"Мы хотим иметь возможность защищаться, чтобы нам не пришлось защищаться. Дипломатическая сила Европы действительно раскроет свой потенциал только тогда, когда мы подкрепим ее военными возможностями. Поэтому я обращаюсь к французам и говорю: "Давайте поговорим о том, как защитить Европу", – добавил он.

Ранее СМИ писали, что Европа все активнее обсуждает план "европейского НАТО" на фоне угроз американского президента Дональда Трампа вывести США из Альянса. Новый политический импульс этому проекту также придала поддержка Германии – страны, которая на протяжении десятилетий сопротивлялась призывам Франции к большему европейскому суверенитету для своей защиты.

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО после того, как выразил разочарование из-за позиции европейцев по войне в Иране.