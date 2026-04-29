Європарламент підтримав замороження коштів ЄС для Словаччини через політику Фіцо

Європарламент у середу підтримав документ із закликом до Єврокомісії заморозити виплати Словаччині з бюджету ЄС через ситуацію з верховенством права та загрозу фінансовим інтересам Євросоюзу.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Євродепутати 418 голосами "за" підтримали документ із офіційним закликом до Єврокомісії вперше застосувати так званий механізм обумовленості та заморозити виплати Словаччині з бюджету ЄС – через політику уряду Роберта Фіцо, що створила загрози для верховенства права в країні та фінансових інтересів ЄС.

Доповідь, яку винесли на голосування, готував німецький євродепутат від "Зелених" Даніель Фройнд. Перед голосуванням він заявив про широкий консенсус серед основних груп європарламентарів – ЄНП, соціалістів, лібералів Renew та "Зелених".

У межах роботи над документом до Братислави їздили моніторингові місії євродепутатів, у рамках яких зустрічалися і з Фіцо.

"У мене не склалося враження, що він справді намагався переконати нас під час зустрічі. Більшість часу він пояснював, наскільки гіршими були "попередники". Але ми приїхали не для вивчення історії, а подивитися на поточну ситуацію в країні", – зазначив Фройнд.

Представники опозиційної "Прогресивної Словаччини" вирішили усунутися від участі у голосуванні. Вони пояснили, що хоча абсолютно розуміють важливість поваги до верховенства права, але не можуть голосувати за рішення, наслідки якого будуть болючими для рідної країни.

Голосування Європарламенту з даного питання не означає перших кроків до замороження коштів – відповідне рішення може ухвалити Єврокомісія та країни-члени, а процедура може зайняти довгі місяці.

