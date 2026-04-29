Европарламент поддержал замораживание средств ЕС для Словакии из-за политики Фицо

Европарламент в среду поддержал документ с призывом к Еврокомиссии заморозить выплаты Словакии из бюджета ЕС из-за ситуации с верховенством права и угрозы финансовым интересам Евросоюза.

Об этом сообщает Aktuality.

Евродепутаты 418 голосами "за" поддержали документ с официальным призывом к Еврокомиссии впервые применить так называемый механизм обусловленности и заморозить выплаты Словакии из бюджета ЕС – из-за политики правительства Роберта Фицо, создавшей угрозы для верховенства права в стране и финансовых интересов ЕС.

Доклад, который вынесли на голосование, готовил немецкий евродепутат от "Зеленых" Даниэль Фройнд. Перед голосованием он заявил о широком консенсусе среди основных групп европарламентариев – ЕНП, социалистов, либералов Renew и "Зеленых".

В рамках работы над документом в Братиславу ездили мониторинговые миссии евродепутатов, в рамках которых встречались и с Фицо.

"У меня не сложилось впечатление, что он действительно пытался убедить нас во время встречи. Большую часть времени он объяснял, насколько хуже были "предшественники". Но мы приехали не для изучения истории, а посмотреть на текущую ситуацию в стране", – отметил Фройнд.

Представители оппозиционной "Прогрессивной Словакии" решили устраниться от участия в голосовании. Они объяснили, что хотя абсолютно понимают важность уважения к верховенству права, но не могут голосовать за решение, последствия которого будут болезненными для родной страны.

Голосование Европарламента по данному вопросу не означает первых шагов к замораживанию средств – соответствующее решение может принять Еврокомиссия и страны-члены, а процедура может занять долгие месяцы.

