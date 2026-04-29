Європол викрив мережу інвестшахрайства з кол-центрами в Албанії

Європол повідомив про ліквідацію злочинного угруповання, яке підозрюється в організації схеми інвестиційного шахрайства через кол-центри в Албанії.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

Європол повідомив, що операція, в якій брали участь албанські та австрійські органи влади, оскільки багато жертв перебували у Відні, призвела до арешту 10 осіб та вилучення майже 900 тисяч євро готівкою.

Вважається, що ця мережа завдала значної фінансової шкоди на суму щонайменше 50 млн євро.

Як зазначається, спочатку жертв заманювали рекламними оголошеннями про інвестиції в соціальних мережах або в Інтернеті. Потім за допомогою кол-центрів у Тирані їм надавали консультації телефоном люди, які видавали себе за справжніх брокерів.

"Оператори були об’єднані в команди по шість-вісім осіб, кожна з яких спеціалізувалася певними мовами для роботи на відповідних національних ринках. Серед мов, якими вони володіли, були німецька, англійська, італійська, грецька та іспанська", – заявили у Європолі.

Також там зазначили, що знання мови використовувалося для створення та зміцнення довіри.

"Підозрювані покладалися на цей елемент, щоб обдурити своїх жертв, пропонуючи їм фальшиві інвестиційні можливості та переконуючи їх переказати значні суми грошей", – додали у заяві.

