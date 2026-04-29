Европол раскрыл сеть инвестиционных мошенников с колл-центрами в Албании

Европол сообщил о ликвидации преступной группировки, подозреваемой в организации схемы инвестиционного мошенничества через колл-центры в Албании.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

Европол сообщил, что операция, в которой принимали участие албанские и австрийские власти, поскольку многие жертвы находились в Вене, привела к аресту 10 человек и изъятию почти 900 тысяч евро наличными.

Считается, что эта сеть нанесла значительный финансовый ущерб на сумму не менее 50 млн евро.

Как отмечается, сначала жертв заманивали рекламными объявлениями об инвестициях в социальных сетях или в Интернете. Затем с помощью колл-центров в Тиране им предоставляли консультации по телефону люди, выдающие себя за настоящих брокеров.

"Операторы были объединены в команды по шесть-восемь человек, каждая из которых специализировалась на определенных языках для работы на соответствующих национальных рынках. Среди языков, которыми они владели, были немецкий, английский, итальянский, греческий и испанский", – заявили в Европоле.

Также там отметили, что знание языка использовалось для создания и укрепления доверия.

"Подозреваемые полагались на этот элемент, чтобы обмануть своих жертв, предлагая им фальшивые инвестиционные возможности и убеждая их перечислить значительные суммы денег", – добавили в заявлении.

