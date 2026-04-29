Шеф Пентагону визначив "зразкових союзників" США і попередив інших про наслідки

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США надаватимуть допомогу союзникам, які посилюють свою оборону, і каратимуть партнерів, які цього не роблять.

Про це він сказав під час виступу перед Конгресом у середу, 29 квітня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Гегсет виділив низку країн, які назвав "зразковими союзниками" та які, за його словами, отримають "особливу підтримку" від США.

Він додав до списку Ізраїль, Південну Корею, Польщу, Фінляндію та країни Балтії.

"Союзники, які цього не роблять – союзники, які все ще не виконують свою частину обов’язків щодо колективної оборони – зазнають наслідків", – попередив Гегсет.

Раніше ЗМІ писали, що Європа дедалі активніше обговорює план "європейського НАТО" на тлі погроз американського президента Дональда Трампа вивести США з Альянсу. Новий політичний імпульс цьому проєкту також надала підтримка Німеччини – країни, яка протягом десятиліть чинила опір закликам Франції до більшого європейського суверенітету для свого захисту.

На початку квітня президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО після того, як висловив розчарування через позицію європейців щодо війни в Ірані.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зміни в трансатлантичних відносинах, за яких і США, і Європа віддаляються одне від одного через власні пріоритети.