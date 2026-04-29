Глава Пентагона назвал "образцовых союзников" США и предупредил остальных о последствиях

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США будут оказывать помощь союзникам, укрепляющим свою оборону, и наказывать партнеров, которые этого не делают.

Об этом он сказал во время выступления перед Конгрессом в среду, 29 апреля, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Хегсет выделил ряд стран, которые назвал "образцовыми союзниками" и которые, по его словам, получат "особую поддержку" от США.

Он добавил в список Израиль, Южную Корею, Польшу, Финляндию и страны Балтии.

"Союзники, которые этого не делают – союзники, которые все еще не выполняют свою часть обязательств по коллективной обороне – понесут последствия", – предупредил Хегсет.

Ранее СМИ писали, что Европа все активнее обсуждает план "европейского НАТО" на фоне угроз американского президента Дональда Трампа вывести США из Альянса. Новый политический импульс этому проекту также придала поддержка Германии – страны, которая на протяжении десятилетий сопротивлялась призывам Франции к большему европейскому суверенитету для своей защиты.

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО после того, как выразил разочарование позицией европейцев в отношении войны в Иране.

А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об изменениях в трансатлантических отношениях, при которых и США, и Европа отдаляются друг от друга из-за собственных приоритетов.