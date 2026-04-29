В Пентагоне озвучили расходы США на войну с Ираном

Соединенные Штаты уже потратили 25 миллиардов долларов на военные операции против Ирана, большая часть этой суммы ушла на боеприпасы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил главный финансовый директор Министерства обороны США Джулс Херст во время слушаний в Палате представителей.

Герст вместе с министром обороны США Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном давали показания перед Комитетом по вооруженным силам относительно финансирования Пентагона на следующий год.

"На сегодняшний день мы тратим примерно 25 миллиардов долларов на операцию "Эпическая ярость". Большая часть этой суммы приходится на боеприпасы. Часть этих средств, очевидно, идет на эквивалентную замену (вооружения – ред.), – сообщил законодателям Херст.

Финансовый директор Пентагона также объявил, что подготовит дополнительный запрос на финансирование военных усилий против Ирана, который поступит в Конгресс, как только министерство получит полную оценку стоимости конфликта.

Как сообщалось, глава Пентагона в среду впервые с момента начала войны против Ирана 28 февраля ответит на вопросы законодателей в Конгрессе. На слушаниях обсуждается предложение администрации по военному бюджету на 2027 год, которое предусматривает увеличение расходов на оборону до рекордных 1,5 триллиона долларов.

Накануне опрос общественного мнения Reuters/Ipsos показал, что рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа на фоне войны в Иране упал до самого низкого уровня за весь его нынешний срок – до 34%.

По данным СМИ, разведывательные службы США изучают потенциальные реакции со стороны Ирана на то, что американский президент Дональд Трамп объявит о своей односторонней победе в войне, стремясь завершить конфликт.