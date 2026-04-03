Трамп планує збільшення оборонного бюджету до 1,5 трильйона доларів

Президент США Дональд Трамп звернеться до Конгресу з проханням ухвалити значне збільшення оборонних видатків у бюджетній пропозиції в п'ятницю, водночас поновивши свої наполягання на різкому скороченні внутрішніх програм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на інформаційні бюлетені, розповсюджені Білим домом напередодні оприлюднення пропозиції річного бюджету в п'ятницю.

У пропозиції є запит на 1,5 трлн доларів бюджетних ресурсів на оборону, що значно більше, ніж один трильйон доларів на 2026 фінансовий рік. Нова цифра включає 1,1 трлн доларів базових дискреційних бюджетних повноважень для Міністерства оборони і 350 млрд доларів додаткових ресурсів, оскільки США ведуть війну проти Ірану.

Необоронні витрати будуть скорочені на 10%, приблизно на 73 млрд доларів.

Рішення президента домогтися різкого збільшення бюджету Пентагону – найбільшого однорічного збільшення з часів Другої світової війни – з'явилося в той час, коли опитування показують, що він намагається переконати багатьох американців у доцільності війни в Ірані.

В цілому, бюджет викликає запеклі дебати щодо політики та пріоритетів напередодні критично важливих проміжних виборів, що відбудуться в листопаді.

Очікується, що законодавці-республіканці не підтримають багато скорочень, передбачених у документі, але більш вірогідним є збільшення видатків на оборону. Тим не менш, бюджет слугує важливим орієнтиром для майбутніх битв за фінансування і дає інвесторам уявлення про те, як Білий дім думає про економічне майбутнє країни.

У березні ЗМІ повідомляли, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити звернення до Конгресу про виділення понад 200 млрд доларів на фінансування війни в Ірані.

Нагадаємо, Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО у зв’язку з позицією союзників щодо війни США в Ірані.

Утім, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з НАТО.

