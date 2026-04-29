Швеция ввела более строгие правила получения гражданства

Парламент Швеции принял в среду, 29 апреля, закон, вводящий новые требования к получению гражданства страны.

Об этом пишет общественный вещатель SVT, передает "Европейская правда".

Теперь иностранцы, прежде чем подать заявление на получение гражданства, должны прожить в Швеции не менее восьми лет, то есть на три года дольше, чем по действующим правилам.

Тем, кому исполнилось 16 лет, также нужно будет сдать специальный тест на гражданство, знание шведского языка и обществознание.

Также введено новое требование относительно дохода: заявитель должен иметь годовой доход не менее 241,8 тысяч шведских крон ($22 тысячи).

Новые требования вступят в силу для потенциальных граждан с 6 июня, даже если заявка была подана несколько лет назад.

Инициированные правительством новые требования были приняты 258 голосами депутатов против 33, при этом 58 членов парламента отсутствовали.

