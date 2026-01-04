Німеччина фіксує різке зниження кількості заяв на притулок у 2025 році

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомляє про різке зниження кількості прохань надати притулок у 2025 році.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт вважає це підтвердженням своєї політики.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, кількість первинних заяв у 2025 році знизилася на 51% порівняно з 2024 роком і на 66% порівняно з 2023 роком.

Десятки тисяч людей – приблизно на 20% більше, ніж у попередньому році – були депортовані. Європейська комісія також повідомила про рекордну кількість депортацій з Європейського Союзу в цілому.

Відтак у 2025 році кількість первинних заяв зменшилася на понад 116 тисяч – до 113 236. У 2024 році ця цифра ще становила 229 751. У 2023 році було подано 329 120 заяв.

За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців, пік припав на 2016 рік, коли було подано 722 370 первинних заяв.

Багато людей, які втекли від громадянської війни в Сирії, зокрема, змогли подати свої заяви лише з запізненням, оскільки Федеральне відомство було перевантажене великим напливом мігрантів у 2015 році. На той час рівень захисту становив понад 60%.

У наступні роки кількість первинних заяв зменшилася. У 2020 році вона становила 102 581, після чого знову зросла.

Як зазначається, однією з можливих причин нинішнього зниження кількості заяв є прикордонний контроль, а також більш обмежувальна міграційна політика Італії.

Міністерство внутрішніх справ пояснює зниження "поворотом у міграційній політиці" федерального уряду.

"Чіткий сигнал від Німеччини про зміну міграційної політики в Європі почули в усьому світі", – наголосив Добріндт.

Добріндт раніше заявив, що уряд у 2025 році хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.

Наприкінці грудня писали, що Німеччина здійснила депортацію до Сирії засудженого сирійського громадянина – вперше від початку громадянської війни в країні у 2011 році.

Також Німеччина поновила депортації до Афганістану.