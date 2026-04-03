CNN: у США кажуть, що Іран і досі має значний ракетний потенціал

Оцінка американських розвідувальних служб свідчить про те, що приблизно половина ракетних установок Ірану, як і раніше, перебуває в робочому стані, а в арсеналі країни залишаються тисячі безпілотних літальних апаратів попри щоденні удари США й Ізраїлю.

Про це повідомили CNN три джерела, обізнані з цими даними, пише "Європейська правда".

За даними співрозмовників телеканалу, Іран, як і раніше, може завдавати суттєвої шкоди країнам Близького Сходу.

"Вони, як і раніше, цілком здатні завдати нищівної шкоди всьому регіону", – сказав один зі співрозмовників, говорячи про Іран.

До загальної оцінки розвідувальних служб США можуть бути включені пускові установки, які наразі недоступні, наприклад ті, що були засипані землею внаслідок ударів, але не знищені.

За даними розвідки, про які повідомили два джерела, в Ірані все ще є тисячі безпілотників – приблизно 50% від загального потенціалу країни.

Дані розвідки також показали, що значна частина крилатих ракет берегової охорони Ірану залишилася неушкодженою, повідомили джерела.

Ці ракети є ключовим засобом, що дозволяє Ірану загрожувати судноплавству в Ормузькій протоці.

Як зазначає телеканал, ця розвідінформація дає більш виважену картину поточного потенціалу Ірану порівняно з категоричними заявами про воєнну перемогу, які публічно робили президент Дональд Трамп та представники його адміністрації.

Нещодавно Трамп оголосив, що США наближаються до завершення військової операції в Ірані та завдаватимуть "сильних ударів" по країні протягом наступних двох-трьох тижнів.

Тим часом, за даними ЗМІ, у Пентагоні заявили, що у США закінчуються стратегічно важливі цілі для ударів в Ірані, хоча президент Дональд Трамп наполягає на продовженні атак.