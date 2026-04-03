CNN: в США заявляют, что Иран по-прежнему обладает значительным ракетным потенциалом

Оценка американских разведывательных служб свидетельствует о том, что примерно половина ракетных установок Ирана, как и прежде, находится в рабочем состоянии, а в арсенале страны остаются тысячи беспилотных летательных аппаратов, несмотря на ежедневные удары США и Израиля.

Об этом сообщили CNN три источника, знакомые с этими данными, пишет "Европейская правда".

По данным собеседников телеканала, Иран, как и прежде, может наносить существенный ущерб странам Ближнего Востока.

"Они, как и раньше, вполне способны нанести сокрушительный ущерб всему региону", – сказал один из источников, говоря об Иране.

В общую оценку разведывательных служб США могут быть включены пусковые установки, которые в настоящее время недоступны, например те, что были засыпаны землей в результате ударов, но не уничтожены.

По данным разведки, о которых сообщили два источника, в Иране все еще существуют тысячи беспилотников – примерно 50% от общего потенциала страны.

Данные разведки также показали, что значительная часть крылатых ракет береговой охраны Ирана осталась невредимой, сообщили источники.

Эти ракеты являются ключевым средством, позволяющим Ирану угрожать судоходству в Ормузском проливе.

Как отмечает телеканал, эта разведывательная информация дает более взвешенную картину текущего потенциала Ирана по сравнению с категорическими заявлениями о военной победе, которые публично делали президент Дональд Трамп и представители его администрации.

Недавно Трамп объявил, что США приближаются к завершению военной операции в Иране и будут наносить "сильные удары" по стране в течение следующих двух-трех недель.

Между тем, по данным СМИ, в Пентагоне заявили, что у США заканчиваются стратегически важные цели для ударов в Иране, хотя президент Дональд Трамп настаивает на продолжении атак.