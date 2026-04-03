У Франції заборонили мусульманський з’їзд під Парижем через загрозу безпеці

У Франції заборонили зібрання мусульман, яке мало відбутися найближчими днями в околицях Парижа, аргументувавши це загрозою безпеці.

Про це заявив начальник паризької поліції Патріс Фор у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Зібрання, яке мало відбутися з 3 по 6 квітня – це 40-й щорічний з’їзд мусульман Франції. Його планували провести у виставковому центрі Париж-Ле-Бурж.

Фор заявив, що на прохання міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса видав наказ про заборону проведення заходу.

"Це рішення ухвалене в національному та міжнародному контексті, що характеризується посиленням напруженості та підвищенням рівня терористичної загрози, ризиками громадських заворушень та значною присутністю поліції на вулицях найближчими днями", – зазначив він.

Таке рішення ухвалили того ж дня, коли Франція посилила заходи безпеки на важливих об'єктах у Парижі.

Це, своєю чергою, стало наслідком інциденту, коли правоохоронці зуміли запобігти вибуху в офісах Bank of America.