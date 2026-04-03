Во Франции запретили мусульманский съезд под Парижем из-за угрозы безопасности

Во Франции запретили проведение собрания мусульман, которое должно было состояться в ближайшие дни в окрестностях Парижа, сославшись на угрозу безопасности.

Об этом заявил начальник парижской полиции Патрис Фор в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Собрание, которое должно было состояться с 3 по 6 апреля, – это 40-й ежегодный съезд мусульман Франции. Его планировали провести в выставочном центре Париж-Ле-Бурж.

Фор заявил, что по просьбе министра внутренних дел Лорана Нуньеса издал приказ о запрете проведения мероприятия.

"Это решение принято в национальном и международном контексте, характеризующемся усилением напряженности и повышением уровня террористической угрозы, рисками общественных беспорядков и значительным присутствием полиции на улицах в ближайшие дни", – отметил он.

Такое решение было принято в тот же день, когда Францияусилила меры безопасности на важных объектах в Париже.

Это, в свою очередь, стало следствием инцидента, когда правоохранители сумели предотвратить взрыв в офисах Bank of America.