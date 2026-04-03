Військова розвідка Латвії вважає малоймовірною мирну угоду між Україною та РФ найближчим часом

У короткостроковій перспективі укладення мирної угоди між Росією та Україною малоймовірне, а тимчасове припинення вогню або перемир’я, швидше за все, буде використано Росією для підготовки своїх сил до подальшої агресії, повідомляє Служба військової розвідки та безпеки (СВРБ) Латвії.

Як повідомляє "Європейська правда", щорічний звіт розвідувального відомства наводить Delfi.

У ньому йдеться, що темпи просування Росії наразі недостатні для досягнення початкових цілей Кремля – капітуляції України в найближчій перспективі.

Цілком ймовірно, цього року Росія насамперед продовжить домагатися повної окупації Донецької та Луганської областей, що мало б як політичне, так і військове значення, зазначили у відомстві.

Водночас наступальні операції російських військ в інших областях України вказують на те, що Москва прагнутиме отримати й утримати під контролем якомога більше території, щоб послабити Україну у військовому, політичному та економічному плані, вважають у латвійській військовій розвідці.

На думку СВРБ, цілком ймовірно, що Кремль затягує мирні переговори, оскільки вважає, що зможе продовжувати військові дії довше, ніж Україна.

Нинішнє співвідношення сил не дозволяє жодній зі сторін досягти швидкого прогресу і змусити іншу піти на значні поступки. Хоча російські збройні сили продовжують проводити атаки механізованими силами, регулярність і, найімовірніше, доктринальна необхідність їхнього застосування значно знизилася, зазначають у СВРБ.

За оцінкою латвійської служби, недоліком російської тактики є обмежена можливість досягнення швидких територіальних успіхів, оскільки проникнення і накопичення піхоти в тилу противника відбувається повільно.

Латвійська розвідка припускає, що Росія досягла межі добровільного призову і тому не зможе в майбутньому значно збільшити чисельність своїх військ в Україні без оголошення повної або часткової примусової мобілізації.

Нещодавно Бюро з захисту конституції Латвії опублікувало звіт, в якому йшлося, що Росія наразі не створює Латвії прямої військової загрози, проте низка ознак вказують на потенційні плани в довгостроковій перспективі.

Коментуючи цей звіт, латвійський президент Едгарс Рінкевичс заявив, що в Латвії немає потреби в якихось особливих додаткових заходах безпеки.