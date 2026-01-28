Президент Латвії не бачить потреби посилювати заходи безпеки попри звіт розвідки про РФ

Зараз в Латвії немає необхідності в якихось особливих додаткових заходах безпеки.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи звіт Бюро з захисту конституції(SAB) за минулий рік, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Президент підкреслив, що інформацію про актуальний рівень загрози в країні регулярно обговорюють органи безпеки спільно з відповідальними вищими державними посадовими особами, і необхідні рішення про заходи безпеки приймаються на основі інформації, що надається структурами безпеки.

За словами Рінкевичса, SAB і Служба державної безпеки (СДБ) у своїх публічних звітах попереджають суспільство про те, що не можна розслаблятися. На думку президента, такі попередження "це добре".

На думку президента, на цей момент немає необхідності в якихось особливих заходах безпеки понад ті, які в країні застосовуються на регулярній основі. Він додав, що час від часу надходить інформація як про розвідувальну діяльність, так і про потенційні акти саботажу. "І заклик до суспільства був би таким: якщо ви помічаєте щось підозріле у своєму краї, місті, можливо, в соціальних мережах – повідомляйте про це в структури безпеки. Тільки разом таким чином ми можемо боротися з цією загрозою", – закликав Рінкевичс.

На його думку, нічого з того, що описано у звітах SAB або СДБ, на даний момент не вимагає введення якихось особливих заходів безпеки.

Як уже повідомлялося, SAB опублікувало звіт про свою діяльність за 2025 рік, в якому підкреслюється, що Росія наразі не створює Латвії прямої військової загрози, проте ряд ознак вказує на потенційні плани в довгостроковій перспективі.

Раніше генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявляв, що наразі немає ознак того, що Росія мала намір напасти на будь-яку з країн Балтії або на НАТО в цілому.

Нагадаємо, європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс у листопаді заявляв, що Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років, а однією з найбільш ймовірних цілей Росії можуть стати держави Балтії.