В краткосрочной перспективе заключение мирного соглашения между Россией и Украиной маловероятно, а временное прекращение огня или перемирие, скорее всего, будет использовано Россией для подготовки своих сил к дальнейшей агрессии, сообщает Служба военной разведки и безопасности (СВРБ) Латвии.

Как сообщает "Европейская правда", ежегодный отчет разведывательного ведомства приводит Delfi.

В нем говорится, что темпы продвижения России пока недостаточны для достижения первоначальных целей Кремля – капитуляции Украины в ближайшей перспективе.

По всей вероятности, в этом году Россия прежде всего продолжит добиваться полной оккупации Донецкой и Луганской областей, что имело бы как политическое, так и военное значение, отметили в ведомстве.

В то же время наступательные операции российских войск в других областях Украины указывают на то, что Москва будет стремиться получить и удержать под контролем как можно больше территории, чтобы ослабить Украину в военном, политическом и экономическом плане, считают в латвийской военной разведке.

По мнению СВРБ, вполне вероятно, что Кремль затягивает мирные переговоры, поскольку считает, что сможет продолжать военные действия дольше, чем Украина.

Нынешнее соотношение сил не позволяет ни одной из сторон достичь быстрого прогресса и заставить другую пойти на значительные уступки. Хотя российские вооруженные силы продолжают проводить атаки механизированными силами, регулярность и, скорее всего, доктринальная необходимость их применения значительно снизилась, отмечают в СВРБ.

По оценке латвийской службы, недостатком российской тактики является ограниченная возможность достижения быстрых территориальных успехов, поскольку проникновение и накопление пехоты в тылу противника происходит медленно.

Латвийская разведка предполагает, что Россия достигла предела добровольного призыва и поэтому не сможет в будущем значительно увеличить численность своих войск в Украине без объявления полной или частичной принудительной мобилизации.

Недавно Бюро по защите конституции Латвии опубликовало отчет, в котором говорилось, что Россия пока не создает Латвии прямой военной угрозы, однако ряд признаков указывает на потенциальные планы в долгосрочной перспективе.

Комментируя этот отчет, латвийский президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что у Латвии нет необходимости в каких-то особых дополнительных мерах безопасности.