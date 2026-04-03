У Німеччині стурбовані заявами Трампа щодо виходу США з НАТО
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль стурбований заявами президента США Дональда Трампа щодо можливого виходу Сполучених Штатів Америки з НАТО.
Про це він сказав в інтерв’ю газетам німецької медіагрупи Funke, передає Spiegel, пише "Європейська правда".
На думку Вадефуля, світ став "ще більше непевним", і такі заяви турбують його.
"НАТО має величезне значення для безпеки Німеччини, так само як і для безпеки всіх партнерів по Альянсу", – наголосив він.
Також німецький міністр захистив НАТО від критики Трампа.
"Ми сильніші, ніж будь-коли раніше. Ми не повинні ставити все це під сумнів, а навпаки – спиратися на наші успіхи", – сказав він.
Також він висловив упевненість, що виходу США з НАТО можна запобігти.
"Я вірю, що наша чітка прихильність та тверда підтримка Альянсу переконають США продовжувати писати цю історію успіху разом", – додав Вадефуль.
Нагадаємо, Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО у зв’язку з позицією союзників щодо війни США в Ірані.
Утім, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з НАТО.
Дивіться також відеопояснення "Європейської правди" про те, чи справді США можуть вийти з НАТО.