У Німеччині стурбовані заявами Трампа щодо виходу США з НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль стурбований заявами президента США Дональда Трампа щодо можливого виходу Сполучених Штатів Америки з НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю газетам німецької медіагрупи Funke, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

На думку Вадефуля, світ став "ще більше непевним", і такі заяви турбують його.

"НАТО має величезне значення для безпеки Німеччини, так само як і для безпеки всіх партнерів по Альянсу", – наголосив він.

Також німецький міністр захистив НАТО від критики Трампа.

"Ми сильніші, ніж будь-коли раніше. Ми не повинні ставити все це під сумнів, а навпаки – спиратися на наші успіхи", – сказав він.

Також він висловив упевненість, що виходу США з НАТО можна запобігти.

"Я вірю, що наша чітка прихильність та тверда підтримка Альянсу переконають США продовжувати писати цю історію успіху разом", – додав Вадефуль.

Нагадаємо, Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО у зв’язку з позицією союзників щодо війни США в Ірані.

Утім, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з НАТО.

Дивіться також відеопояснення "Європейської правди" про те, чи справді США можуть вийти з НАТО.