Нідерланди і Німеччина невдоволені нецільовим використанням Іспанією "пандемійних" коштів ЄС

Імовірне нецільове використання Іспанією коштів ЄС на відновлення після пандемії для виплати державних пенсій викликає обурення в Німеччині та Нідерландах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Європейська комісія підтримала Іспанію в ескалації суперечки щодо того, чи Мадрид нецільовим чином витратив до 10 млрд євро коштів ЄС на відновлення – призначених для фінансування екологічних та цифрових проєктів з метою посилення економічного відновлення – щоб залатати дірку в своїй пенсійній системі та профінансувати соціальні видатки.

Однак можливе нецільове використання коштів, яке, за твердженням іспанського аудиторського органу, було виявлено у травневому звіті, знову розпалило давні суперечки в Німеччині та Нідерландах щодо того, що бідніші країни ЄС розтрачують брюссельські кошти, зібрані за рахунок спільного боргу, який зрештою доведеться погашати шляхом стягнення податків у масштабах ЄС.

Європейська комісія та уряд Іспанії заперечили будь-які порушення, стверджуючи, що використання коштів фонду відновлення після пандемії для покриття звичайних бюджетних потреб не порушує правил.

Проте критики фонду відновлення після пандемії – який було запроваджено у 2021 році та який становить 577 млрд євро – з радістю підхопили ці останні викриття.

"Це підкреслює той факт, що RRF (Інструмент відновлення та стійкості) є бюджетною підтримкою", – заявив Дірк Готінк, голландський консервативний депутат Європарламенту.

Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Аліса Вайдель написала в X: "Гроші німецьких платників податків фінансують соціалістичне безгосподарство в Європі. Божевілля спільного боргу ЄС має закінчитися – уряд "АдН" про це подбає!"

Іспанський уряд – якому бракує парламентської більшості, необхідної для ухвалення бюджету – використав кошти ЄС на відновлення після пандемії для фінансування інвестицій відповідно до цілей програми, таких як зелені та цифрові проєкти. Комісія повідомила, що станом на кінець 2025 року Іспанія витратила понад 50 відсотків із 79 млрд євро грантів на відновлення після пандемії, на які вона має право.

Звіт іспанського органу з аудиту, в якому стверджувалося, що кошти були використані на звичайні соціальні видатки – що заперечує уряд Іспанії – викликав дискусію по всій Європі та спричинив нові заклики до скасування спільного боргу ЄС.

Тривалі підозри щодо нецільового використання коштів ЄС можуть ще більше загострити переговори щодо наступного семирічного бюджету ЄС, які протиставляють ощадливі північні країни марнотратним південним.

Іспанія стала прихильником спільного боргу ЄС – коштів, що випускаються Комісією від імені 27 країн-членів – та однією з небагатьох країн, які підтримують збільшення фонду з 1,8 трлн євро, запропонованого Комісією минулого літа.

