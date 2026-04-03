В Германии обеспокоены заявлениями Трампа о выходе США из НАТО

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обеспокоен заявлениями президента США Дональда Трампа относительно возможного выхода США из НАТО.

Об этом он сказал в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke, передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По мнению Вадефуля, мир стал "еще более нестабильным", и такие заявления вызывают у него беспокойство.

"НАТО имеет огромное значение для безопасности Германии, равно как и для безопасности всех партнеров по Альянсу", – подчеркнул он.

Также немецкий министр защитил НАТО от критики Трампа.

"Мы сильнее, чем когда-либо прежде. Мы не должны ставить все это под сомнение, а наоборот – опираться на наши успехи", – сказал он.

Также он выразил уверенность, что выход США из НАТО можно предотвратить.

"Я верю, что наша четкая приверженность и твердая поддержка Альянса убедят США продолжать писать эту историю успеха вместе", – добавил Вадефуль.

Напомним, Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО в связи с позицией союзников относительно войны США в Иране.

Впрочем, по данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с НАТО.

