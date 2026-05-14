Стармер попередив лейбористів: боротьба за лідерство призведе до "хаосу"
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив своїх міністрів та депутатів, що боротьба за лідерство в Лейбористській партії може призвести до "хаосу".
Про це він сказав під час виступу у Палаті громад, його цитує BBC, пише "Європейська правда".
Виступаючи в Палаті громад Стармер пообіцяв реформи в таких сферах, як охорона здоров’я, житло та імміграція.
"Ми не можемо дозволити, щоб боротьба за лідерство занурила нас у хаос – виклик на 100% призведе до цього", – сказав він.
Прем’єр наголосив, що очолює "активний уряд лейбористів", який "повертає владу працівникам, орендарям та менш заможним, надає голос робітничому класу та всім тим, кого статус-кво неодноразово ігнорував та відкидав".
Варто зазначити, що такий виступ Стармера відбувався на тлі чуток щодо того, що міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг готується піти у відставку, а потім кинути виклик прем’єр-міністру Кіру Стармеру.
Варто нагадати, що ще восени 2025 року британські медіа повідомляли про проблеми всередині уряду. Тоді прихильники Стармера приватно звинувачували Стрітінга у підготовці змови з метою усунення прем’єра та його заміни.
Сам він тоді рішуче відкинув такі звинувачення, назвавши їх "абсолютно безглуздими повідомленнями".
