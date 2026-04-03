Стармер обговорив посилення ППО Кувейту британською системою

Велика Британія та Кувейт обговорили розгортання британської системи протиповітряної оборони для захисту на тлі загострення на Близькому Сході.

Про це повідомив офіс прем’єр-міністра Кіра Стармера, пише "Європейська правда".

Як зазначається, вранці 3 квітня Стармер провів розмову з наслідним принцом Кувейту шейхом Сабахом Аль-Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом.

Вони обговорили розгортання Rapid Sentry у Кувейті, яка має захистити кувейтський і британський персонал та інтереси в регіоні.

Також вони домовилися продовжувати співпрацю з цього питання та підтримувати тісний контакт протягом найближчих тижнів.

Наприкінці березня писали, що Велика Британія планує направити додаткове обладнання протиповітряної оборони та військових для допомоги своїм союзникам на Близькому Сході у відбитті іранських атак.

Напередодні міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що 40 кран, які зібралися на віртуальній зустрічі щодо Ормузької протоки, готові вжити "економічних та дипломатичних" заходів для відновлення судноплавства.