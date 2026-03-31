Британія відправляє додаткових військових та системи ППО на Близький Схід

Велика Британія планує направити додаткове обладнання протиповітряної оборони та військових для допомоги своїм союзникам на Близькому Сході у відбитті іранських атак, повідомив міністр оборони Джон Гілі.

Як пише "Європейська правда", заяву міністра опублікували на сайті британського уряду.

Під час візиту до Саудівської Аравії, Катару та Бахрейну Гілі провів переговори з союзниками щодо регіональної безпеки на тлі війни США, Ізраїлю та Ірану.

За підсумками зустрічей Британія оголосила про рішення розгорнути в Саудівській Аравії наземну систему протиповітряної оборони Sky Sabre.

Також Лондон продовжить розгортання британських винищувачів Typhoon у Катарі.

Крім того, Британія направила багатоцільову пускову установку до Бахрейну, де її інтегрують в оборонні системи цієї країни.

Гілі повідомив журналістам, що британські військові допоможуть у встановленні, навчанні та експлуатації нових систем протиповітряної оборони у країнах Перської затоки. Очікується, що майже 1000 солдатів будуть розгорнуті по всьому Близькому Сходу, щоб допомогти посилювати протиповітряну оборону в регіоні.

Нагадаємо, у вівторок американський президент Дональд Трамп у вчергове виступив із різкою критикою на адресу ключових європейських союзників, зокрема Великої Британії, звинувативши їх у недостатній підтримці дій США на Близькому Сході.

16 березня Трамп заявив, що він "незадоволений" Стармером за те, що той спочатку відмовився відправити військову техніку на Близький Схід, коли почалася американсько-ізраїльська операція проти Ірану.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".