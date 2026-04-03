Стармер обсудил вопрос об усилении ПВО Кувейта с помощью британской системы

Великобритания и Кувейт обсудили развертывание британской системы противовоздушной обороны для защиты на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил офис премьер-министра Кира Стармера, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, утром 3 апреля Стармер провел разговор с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Аль-Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом.

Они обсудили развертывание Rapid Sentry в Кувейте, которая должна защитить кувейтский и британский персонал и интересы в регионе.

Также они договорились продолжать сотрудничество по этому вопросу и поддерживать тесный контакт в течение ближайших недель.

В конце марта писали, что Великобритания планирует направить дополнительное оборудование противовоздушной обороны и военных для помощи своим союзникам на Ближнем Востоке в отражении иранских атак.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что 40 кран, которые собрались на виртуальной встрече по Ормузскому проливу, готовы принять "экономические и дипломатические" меры для восстановления судоходства.